Draghi | “Siamo pronti ad accogliere turisti da tutto il mondo” Sostegni bis | il via libera al decreto

Il consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto Sostegni bis. Oltre al pacchetto per i ristori c'è anche la norma anti-licenziamenti. Infatti dal primo luglio le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali a condizioni che non licenzino. Il premier Mario Draghi ha affermato: "Oggi il Cdm ha approvato il decrerto imprese, lavoro, sanità, giovani: è un decreto in parte diverso dal passato, perché guarda al futuro, guarda al Paese che si riapre ma allo stesso tempo non lascia indietro nessuno. Assiste, aiuta. Il decreto Sostegni bis vale circa 40 miliardi, di cui 17 a imprese e professioni, 9 alle imprese per aiuti sul credito, 4 ai lavoratori e alle fasce in difficoltà".

