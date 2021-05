Draghi non è la politica italiana, ma può insegnarle molto (Di venerdì 21 maggio 2021) Qualche segnale l’abbiamo visto negli ultimi giorni: Matteo Salvini che spiega come le riforme non siano possibili, con questo governo, e le scommesse anticipate sul nuovo capo dello Stato, visto che Sergio Mattarella concluderà il mandato il prossimo gennaio. I movimenti dei partiti, che si rincorrono nei sondaggi, ricominciano a farsi scomposti, conditi dal caos per la fondamentale tornata elettorale amministrativa d’autunno con città come Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna. Come? Esatto: la politica italiana è sempre la stessa. E la pax Draghiana, come avevamo visto, ammanta di un velo di rispettabilità uno scenario che è sì uscito rivoluzionato dai cocci del governo Conte Bis. Ma solo formalmente. Mario Draghi, Getty ImagesEppure Draghi non è l’Italia. Ha ragione Bloomberg quando spiega in ... Leggi su wired (Di venerdì 21 maggio 2021) Qualche segnale l’abbiamo visto negli ultimi giorni: Matteo Salvini che spiega come le riforme non siano possibili, con questo governo, e le scommesse anticipate sul nuovo capo dello Stato, visto che Sergio Mattarella concluderà il mandato il prossimo gennaio. I movimenti dei partiti, che si rincorrono nei sondaggi, ricominciano a farsi scomposti, conditi dal caos per la fondamentale tornata elettorale amministrativa d’autunno con città come Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna. Come? Esatto: laè sempre la stessa. E la paxana, come avevamo visto, ammanta di un velo di rispettabilità uno scenario che è sì uscito rivoluzionato dai cocci del governo Conte Bis. Ma solo formalmente. Mario, Getty ImagesEppurenon è l’Italia. Ha ragione Bloomberg quando spiega in ...

matteosalvinimi : Anche in questa circostanza c’è piena sintonia con il premier Draghi, se c’è una cosa di cui l'Italia non ha bisogn… - peppeprovenzano : La proposta del #PD è dare. Ai giovani, che non hanno avuto nulla o troppo poco. Pres #Draghi, la tassa di successi… - lucianonobili : È assurdo pensare come fa il #PD di proporre una nuova tassa in un paese messo in ginocchio dalla pandemia. Altro c… - PatriziaOrlan11 : RT @Pepppe862375p04: Il saputello di battista non ha capito che se non c'era draghi, l'italia con conte ci avrebbe portato sull'orlo del pr… - vlarcinese : 'Non é il momento di prendere soldi ma di darli'. No, presidente Draghi, lei sa benissimo che i soldi lo stato li p… -