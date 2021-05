Draghi: “Italia pronta ad accogliere turisti, green pass in anticipo su Ue” (Di venerdì 21 maggio 2021) “L’Italia è pronta ad accogliere turisti. Ci sarà un green pass a livello europeo. Ma l’Italia ne avrà uno nazionale, in attesa di quello Ue. La cosa che ci rende speranzosi per il futuro e che ci dà la voglia di accogliere turisti da tutto il mondo è che la situazione epidemica in Italia sta migliorando”. Così il premier Mario Draghi, durante la conferenza stampa al termine del Global Health Summit. “Sono molto soddisfatto dei risultati che abbiamo raggiunto oggi – spiega il presidente del Consiglio – Il Global Health Summit è un puntuale promemoria del potere della cooperazione multilaterale. La pandemia ha mostrato che dobbiamo superare i confini se vogliamo affrontare le sfide dei nostri tempi. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 maggio 2021) “L’ad. Ci sarà una livello europeo. Ma l’ne avrà uno nazionale, in attesa di quello Ue. La cosa che ci rende speranzosi per il futuro e che ci dà la voglia dida tutto il mondo è che la situazione epidemica insta migliorando”. Così il premier Mario, durante la conferenza stampa al termine del Global Health Summit. “Sono molto soddisfatto dei risultati che abbiamo raggiunto oggi – spiega il presidente del Consiglio – Il Global Health Summit è un puntuale promemoria del potere della cooperazione multilaterale. La pandemia ha mostrato che dobbiamo superare i confini se vogliamo affrontare le sfide dei nostri tempi. ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Italia Vaccino: Provenzano (Pd), bene Draghi su sospensione brevetti Roma, 21 mag 19:22 - Bene Draghi sulla sospensione dei brevetti sui vaccini al Global Health Summit. Questa l'Italia che ci piace. Giusta e coraggiosa. In Europa...

La frase di Draghi sulle mascherine: quando potremo toglierle Proprio su questo tema, Ursula Von der Leyen ha fatto i complimenti a Mario Draghi e all'Italia per come si sta muovendo: " Il nostro obiettivo è essere pronti a giugno, ieri è stato raggiunto un ...

Draghi,Italia favorevole a sospensione temporanea brevetti - Ultima Ora Agenzia ANSA Vaccino, Sirleaf (Oms): “Licenze in tre mesi o moratoria brevetti” LEGGI ANCHE: Global Health Summit, Draghi: “Cooperazione internazionale per superare ... su iniziativa delle presidenza italiana del forum delle maggiori economiche. Sirleaf ha detto che “il ...

A Roma il G20 della Salute “Vaccinare il mondo rapidamente” ROMA (ITALPRESS) – “Mentre ci prepariamo per la prossima pandemia, la nostra priorità deve essere quella di garantire che tutti noi superiamo quella attuale insieme. Dobbiamo vaccinare il mondo e farl ...

