(Di venerdì 21 maggio 2021) Il summit a Roma: impegno per i Paesi poveri. L’offerta di Big Pharma per le fiale gratis entro l’anno

Advertising

EnneLuisa : RT @PetrisDe: Ora è necessario che #Draghi e il #governo italiano si adoperino con ogni mezzo perché la Commissione europea rispetti il vot… - Italia_Notizie : Draghi: «È necessario vaccinare il mondo» In arrivo 1,3 miliardi di dosi - Mariate48641882 : RT @PetrisDe: Ora è necessario che #Draghi e il #governo italiano si adoperino con ogni mezzo perché la Commissione europea rispetti il vot… - Franciscktrue : RT @PetrisDe: Ora è necessario che #Draghi e il #governo italiano si adoperino con ogni mezzo perché la Commissione europea rispetti il vot… - PetrisDe : Ora è necessario che #Draghi e il #governo italiano si adoperino con ogni mezzo perché la Commissione europea rispe… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi necessario

Corriere della Sera

'Da una parte le coraggiose parole disul sostegno dell'Italia alla proposta della sospensione dei brevetti sui vaccini per cui da ... Per il MoVimento 5 Stelle èsuperare questa ...... Mario, sulla gradualità delle decisioni. Quanto all'uso delle mascherine al chiuso da parte ... 'Richiamo potrebbe essere' leggi anche Colori regioni, da lunedì Sardegna e Sicilia ...Il rischio che dalla maggioranza larga possa uscire solo un accordo di basso profilo. Molti parlamentari consapevoli di non essere rieletti andranno al voto in ordine sparso. Se non fosse possibile to ...Il premier dopo la proposta lanciata da Letta nell’intervista a 7: approfondiremo. Al segretario del Pd sostegno da Zingaretti, il silenzio della minoranza ...