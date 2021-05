Draghi al Global Health Summit: «Dall’Italia altri 300 milioni a Covax. Sì alla sospensione temporanea dei brevetti» – Il video (Di venerdì 21 maggio 2021) «Vaccinare il mondo» per vincere la lotta contro il Covid. In presenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Global Health Summit di Roma il presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato del ruolo dell’Italia nel contrasto al virus e della cooperazione a livello europeo che aiuterà «i paesi a basso e medio reddito nella produzione di vaccini e prodotti sanitari». Un quadro nel quale «l’Italia è favorevole alla sospensione dei brevetti», come sostenuto da Draghi. «L’Italia è aperta a questa idea, in modo mirato, limitato nel tempo e che non metta a repentaglio l’incentivo ad innovare per le aziende farmaceutiche. Ma questa proposta non garantisce che i Paesi a basso reddito siano effettivamente in ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 maggio 2021) «Vaccinare il mondo» per vincere la lotta contro il Covid. In presenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel suo intervento aldi Roma il presidente del Consiglio Marioha parlato del ruolo dell’Italia nel contrasto al virus e della cooperazione a livello europeo che aiuterà «i paesi a basso e medio reddito nella produzione di vaccini e prodotti sanitari». Un quadro nel quale «l’Italia è favorevoledei», come sostenuto da. «L’Italia è aperta a questa idea, in modo mirato, limitato nel tempo e che non metta a repentaglio l’incentivo ad innovare per le aziende farmaceutiche. Ma questa proposta non garantisce che i Paesi a basso reddito siano effettivamente in ...

