Douglas Costa, la nuova vita è il Gremio. La Juve e un motorino troppo presto parcheggiato (Di venerdì 21 maggio 2021) Douglas Costa e il Gremio, da poche ore è ufficiale, ma è una storia che era nell’aria da settimane. L’esterno brasiliano tornerà nel suo paese fino a giugno in prestito dalla Juve e lo voleva fortemente, come confermano le sue parole arrivate nel pomeriggio. Una Juve che lo ha lasciato allontanarsi sempre più dal suo progetto: le tre stagioni piene vissute in bianconero hanno fatto registrare 103 presenze, 10 gol e 21 assist. Numeri buoni, considerate le tante stelle al suo fianco con cui ha vinto tre scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. I tanti infortuni muscolari gli hanno fatto saltare 44 gare, oltre alle quattro perse per squalifica dopo il celebre sputo a Di Francesco. E’ proprio da quel bruttissimo episodio contro il Sassuolo che è iniziata la sua parabola discendente in ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021)e il, da poche ore è ufficiale, ma è una storia che era nell’aria da settimane. L’esterno brasiliano tornerà nel suo paese fino a giugno in prestito dallae lo voleva fortemente, come confermano le sue parole arrivate nel pomeriggio. Unache lo ha lasciato allontanarsi sempre più dal suo progetto: le tre stagioni piene vissute in bianconero hanno fatto registrare 103 presenze, 10 gol e 21 assist. Numeri buoni, considerate le tante stelle al suo fianco con cui ha vinto tre scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. I tanti infortuni muscolari gli hanno fatto saltare 44 gare, oltre alle quattro perse per squalifica dopo il celebre sputo a Di Francesco. E’ proprio da quel bruttissimo episodio contro il Sassuolo che è iniziata la sua parabola discendente in ...

