Douglas Costa: «Arrivato il momento giusto per tornare a casa. Già due o tre volte…» – VIDEO (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo 12 anni Douglas Costa torna in Brasile, a casa sua, e giocherà con il Gremio. Le sue prime parole rilasciate s TNT Sports Douglas Costa annuncia il suo ritorno al Gremio. L’esterno brasiliano, ancora della Juventus, parla del suo rientro in patria dopo 12 anni quando lasciò il Brasile verso l’Europa giocando con Shakhtar Donetsk, Bayern Monaco e i bianconeri per l’appunto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 «Dopo 12 anni ho deciso che era il momento adatto per tornare», queste le prime dichiarazioni trapelate in un VIDEO pubblicato da TNT Sports Brasil. FALTA MUITO POUCO! Em vídeo vazado nesta sexta-feira, Douglas Costa confirma retorno ao Grêmio depois de 12 anos e destaca papel ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo 12 annitorna in Brasile, asua, e giocherà con il Gremio. Le sue prime parole rilasciate s TNT Sportsannuncia il suo ritorno al Gremio. L’esterno brasiliano, ancora della Juventus, parla del suo rientro in patria dopo 12 anni quando lasciò il Brasile verso l’Europa giocando con Shakhtar Donetsk, Bayern Monaco e i bianconeri per l’appunto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 «Dopo 12 anni ho deciso che era iladatto per», queste le prime dichiarazioni trapelate in unpubblicato da TNT Sports Brasil. FALTA MUITO POUCO! Em vídeo vazado nesta sexta-feira,confirma retorno ao Grêmio depois de 12 anos e destaca papel ...

Advertising

GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Scambio di documenti in corso con la Juventus: Douglas Costa va al Gremio, annuncio vicino ??? - forumJuventus : Douglas Costa al Gremio, ci siamo. In arrivo il transfer ?? - DiMarzio : #Calciomercato, #DouglasCosta saluta il #BayernMonaco in anticipo: il #Gremio nel suo futuro - PotereaiSith : RT @CalcioPillole: Il #BayernMonaco saluta #DouglasCosta. Tornerà alla #Juventus a fine stagione. Su di lui il Gremio - CalcioPillole : Il #BayernMonaco saluta #DouglasCosta. Tornerà alla #Juventus a fine stagione. Su di lui il Gremio -