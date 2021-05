Dormire 6 o 7 ore preserva la salute del cuore (Di venerdì 21 maggio 2021) Né poco, né troppo: sei o sette ore per notte sono la quantità giusta di sonno per proteggersi dall’infarto e dall’ictus. Lo ha dimostrato uno studio presentato alla 70esima sessione scientifica annuale dell’American College of Cardiology. Questa ricerca è la prima a esplorare il legame tra rischio cardiovascolare e durata del sonno, e aggiunge una prova a dimostrazione del fatto che il sonno, proprio come la dieta, il fumo e l'esercizio fisico, può svolgere un ruolo determinante per la salute del cuore. «Il sonno è spesso trascurato come fattore che svolge un ruolo nelle malattie cardiovascolari, ma può essere uno dei modi più validi per ridurre il rischio», ha spiegato Kartik Gupta dell’Henry Ford Hospital di Detroit, autore principale dello studio. «Sulla base dei nostri dati, Dormire da sei a sette ore per notte è associato a una ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Né poco, né troppo: sei o sette ore per notte sono la quantità giusta di sonno per proteggersi dall’infarto e dall’ictus. Lo ha dimostrato uno studio presentato alla 70esima sessione scientifica annuale dell’American College of Cardiology. Questa ricerca è la prima a esplorare il legame tra rischio cardiovascolare e durata del sonno, e aggiunge una prova a dimostrazione del fatto che il sonno, proprio come la dieta, il fumo e l'esercizio fisico, può svolgere un ruolo determinante per ladel. «Il sonno è spesso trascurato come fattore che svolge un ruolo nelle malattie cardiovascolari, ma può essere uno dei modi più validi per ridurre il rischio», ha spiegato Kartik Gupta dell’Henry Ford Hospital di Detroit, autore principale dello studio. «Sulla base dei nostri dati,da sei a sette ore per notte è associato a una ...

