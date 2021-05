Donizetti Opera 2021: il festival dei giovani (Di venerdì 21 maggio 2021) Adina, Marie e Medea. Ecco le star indiscusse del prossimo Donizetti Opera festival, annunciato in conferenza stampa nella mattinata di venerdì 21 maggio dal rooftop di Torre Allianz a Milano. Dal 18 novembre al 5 dicembre 2021 la città di Bergamo vivrà nuovamente di musica Donizettiana, questa volta dal vivo. A una settimana esatta dall’apertura ufficiale del restaurato Teatro Donizetti, che avverrà il prossimo venerdì 28 maggio, già si esplorano nuovi mondi, quelli che solo Gaetano Donizetti sa farci scoprire. Tra le tante sorprese di questo settimo festival dedicato al compositore bergamasco più famoso al mondo, c’è anche la nuova veste di Gaetano, che da super eroe diventa il nuovo Indiana Jones del Belcanto della nostra terra. Non sarà di certo un ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 maggio 2021) Adina, Marie e Medea. Ecco le star indiscusse del prossimo, annunciato in conferenza stampa nella mattinata di venerdì 21 maggio dal rooftop di Torre Allianz a Milano. Dal 18 novembre al 5 dicembrela città di Bergamo vivrà nuovamente di musicaana, questa volta dal vivo. A una settimana esatta dall’apertura ufficiale del restaurato Teatro, che avverrà il prossimo venerdì 28 maggio, già si esplorano nuovi mondi, quelli che solo Gaetanosa farci scoprire. Tra le tante sorprese di questo settimodedicato al compositore bergamasco più famoso al mondo, c’è anche la nuova veste di Gaetano, che da super eroe diventa il nuovo Indiana Jones del Belcanto della nostra terra. Non sarà di certo un ...

