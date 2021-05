Don Bosco, ‘Romeo e Giulietta’ versione pusher: ecco come il 48enne del clan spacciava dalla finestra (Di venerdì 21 maggio 2021) Un pusher “innovativo” ma anche pigro quello sorpreso e arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina. L’uomo per condurre la sua attività di spaccio ma senza doversi muovere di casa aveva trovato un’escamotage innovativo: quando il cliente era sul posto contattava il pusher, lui dopo pochi istanti si affacciava alla finestra e lì avveniva lo scambio. Leggi anche: Roma: «Siamo qui per vedere il Colosseo, anzi per cercare lavoro», ma erano ladri, la scoperta dopo il controllo della Polizia pusher dalla finestra: 48enne di famiglia sinti agli arresti A rintracciare il 48enne – appartenete ad una nota famiglia sinti – sono stati i Carabinieri che, al termine di un’attività antidroga in zona Don Bosco, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 maggio 2021) Un“innovativo” ma anche pigro quello sorpreso e arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina. L’uomo per condurre la sua attività di spaccio ma senza doversi muovere di casa aveva trovato un’escamotage innovativo: quando il cliente era sul posto contattava il, lui dopo pochi istanti si affacciava allae lì avveniva lo scambio. Leggi anche: Roma: «Siamo qui per vedere il Colosseo, anzi per cercare lavoro», ma erano ladri, la scoperta dopo il controllo della Poliziadi famiglia sinti agli arresti A rintracciare il– appartenete ad una nota famiglia sinti – sono stati i Carabinieri che, al termine di un’attività antidroga in zona Don, ...

Advertising

CorriereCitta : Don Bosco, ‘Romeo e Giulietta’ versione pusher: ecco come il 48enne del clan spacciava dalla finestra - fran_ozgegurel : RT @Anna19725: 'Non abbattiamoci d'animo nei pericoli e nelle difficoltà, preghiamo con fiducia e Dio ci darà l'aiuto!' (Don Bosco) Don Bos… - noguerales7 : @marielfernn Mi top 3 probablemente sea: 1 Don Bosco 2 Juan Pablo II 3 Giuseppe Moscati - Anna19725 : 'Non abbattiamoci d'animo nei pericoli e nelle difficoltà, preghiamo con fiducia e Dio ci darà l'aiuto!' (Don Bosco… - asmdeportes : Don Bosco (Hai) - AS Le Gosier (Gua) 1:0 More info: -