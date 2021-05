Dl Sostegni Bis: tributaristi, calcoli complessi e pericolo sanzioni pesanti su fondo perduto (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Labitalia) - Luci ma anche ombre sul decreto Sostegni Bis per l'Istituto Nazionale tributaristi (Int), che spiega in una nota: "Agli annunci non sempre corrispondono le norme in esso contenute, che appaiono, soprattutto per la parte di novità che attiene ai contributi a fondo perduto farraginose e soggette a vincoli temporali troppo stringenti". “Comprendiamo le difficoltà che l'Esecutivo di Governo deve affrontare ed apprezziamo lo sforzo di estendere i contributi, di dare sostegno ai giovani e di salvaguardare il lavoro dipendente, ma il permanere del limite rigido di perdita per talune fattispecie di contributo non riesce a dare l'equità che ci aspettavamo e le complessità di calcolo aumentano", dichiara il presidente dell'Int Riccardo Alemanno. "Anche la previsione innovativa, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Labitalia) - Luci ma anche ombre sul decretoBis per l'Istituto Nazionale(Int), che spiega in una nota: "Agli annunci non sempre corrispondono le norme in esso contenute, che appaiono, soprattutto per la parte di novità che attiene ai contributi afarraginose e soggette a vincoli temporali troppo stringenti". “Comprendiamo le difficoltà che l'Esecutivo di Governo deve affrontare ed apprezziamo lo sforzo di estendere i contributi, di dare sostegno ai giovani e di salvaguardare il lavoro dipendente, ma il permanere del limite rigido di perdita per talune fattispecie di contributo non riesce a dare l'equità che ci aspettavamo e letà di calcolo aumentano", dichiara il presidente dell'Int Riccardo Alemanno. "Anche la previsione innovativa, ...

