Dl Sostegni Bis/ Häusermann (Egualia): «Bene i sostegni, ma serve anche una politica industriale lungimirante» (Di venerdì 21 maggio 2021) (Adnkronos) - Nel provvedimento varato ieri mancano misure dedicate al comparto off patent che ha pronti progetti e investimenti produttivi destinati ai farmaci essenziali Roma, 21 maggio 2021 – «Guardiamo con favore e interesse al Dl sostegnio Bis varato ieri in via definitiva dal Governo Draghi, perché mostra segnali d'attenzione all'industria del farmaco. Tuttavia non possiamo non manifestare preoccupazione come comparto dell'off patent che ha pronti investimenti e progetti per impianti produttivi destinati ai farmaci essenziali - al vaglio del Mise - di cui l'Italia ha scarse fonti di approvvigionamento». Enrique Häusermann, presidente di Egualia, commenta così il contenuto del decreto che istituisce tra l'altro il “Fondo ricerca per l'Italia” e introduce un credito d'imposta per le attività di R&S su farmaci ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) (Adnkronos) - Nel provvedimento varato ieri mancano misure dedicate al comparto off patent che ha pronti progetti e investimenti produttivi destinati ai farmaci essenziali Roma, 21 maggio 2021 – «Guardiamo con favore e interesse al Dlo Bis varato ieri in via definitiva dal Governo Draghi, perché mostra segnali d'attenzione all'industria del farmaco. Tuttavia non possiamo non manifestare preoccupazione come comparto dell'off patent che ha pronti investimenti e progetti per impianti produttivi destinati ai farmaci essenziali - al vaglio del Mise - di cui l'Italia ha scarse fonti di approvvigionamento». Enrique, presidente di, commenta così il contenuto del decreto che istituisce tra l'altro il “Fondo ricerca per l'Italia” e introduce un credito d'imposta per le attività di R&S su farmaci ...

Advertising

AzzolinaLucia : Sto studiando la parte scuola del Decreto Sostegni bis. Una cosa mi salta subito all’occhio e non mi piace. Contin… - elenabonetti : Con il Dl Sostegni bis, investiamo 40 miliardi per le imprese, le lavoratrici e i lavoratori, le famiglie, ma sopra… - ilriformista : Il premier #Draghi frena il segretario Pd #Letta sulla tassa di successione: “In recessione bisogna dare soldi e no… - CitraroFrancitr : Approvato il Decreto sostegni bis: in sintesi le novità e le misure per le imprese - OnofrioRota : RT @fai_cisl: ?????????? BONUS LAVORATORI AGRICOLI ?? Il #decretosostegnibis approva indennità ??Presenta subito domanda ????? rivolgiti ai rec… -