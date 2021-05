Disney Store in Italia chiude tutti i negozi: 230 dipendenti rischiano il posto (Di venerdì 21 maggio 2021) Disney Store chiuderà tutti i suoi negozi in Italia, mettendo a rischio ben 230 lavoratori in territorio nazionale: la decisione è stata comunicata dai sindacati. La storica catena di negozi Disney Store chiude tutti i suoi punti vendita in Italia, mettendo a repentaglio la posizione lavorativa di ben 230 persone. La notizia inaspettata è stata comunicata quest'oggi dai sindacati, che hanno posto l'attenzione sui 230 dipendenti della multinazionale che, da qui a pochi mesi, rischiano di perdere il loro posto di lavoro. Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Gisl e Uiltucs hanno dichiarato in una nota: "La ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 maggio 2021)rài suoiin, mettendo a rischio ben 230 lavoratori in territorio nazionale: la decisione è stata comunicata dai sindacati. La storica catena dii suoi punti vendita in, mettendo a repentaglio la posizione lavorativa di ben 230 persone. La notizia inaspettata è stata comunicata quest'oggi dai sindacati, che hannol'attenzione sui 230della multinazionale che, da qui a pochi mesi,di perdere il lorodi lavoro. Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Gisl e Uiltucs hanno dichiarato in una nota: "La ...

virginiaraggi : Vicina alle lavoratrici e ai lavoratori dei Disney Store in Italia. La società ha appena comunicato di voler chiude… - fattoquotidiano : Tutti i Disney Store in Italia chiuderanno: a rischio 230 posti di lavoro. I sindacati: “Società già messa in liqui… - repubblica : Disney Store chiude i 15 negozi italiani, l'allarme dei sindacati: 'Oltre 230 dipendenti rischiano di perdere il la… - LaGiarri : Ma come chiuderanno tutti i Disney store italiani?!??? - EnfantProdige : Nooooooooo Io adoro i Disney Store ?? -