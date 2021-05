Discutere per sempre, costruire mai (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Ponte tra Calabria e Sicilia, ora riesumato da un esponente Cinque stelle, è l'esempio invariabile - con rare eccezioni - dell'attitudine italiana alle grandi opere. E rieccoci con il Ponte sullo Stretto di Messina. Questa volta, udite udite, a rilanciarlo è nientepopodimeno che il movimento Cinque stelle secondo le dichiarazioni del sottosegretario alle Infrastrutture e alla mobilità sostenibile, E rieccoci con il Ponte sullo Stretto di Messina. Questa volta, udite udite, a rilanciarlo è nientepopodimeno che il movimento Cinque stelle secondo le dichiarazioni del sottosegretario alle Infrastrutture e alla mobilità sostenibile, Giancarlo Cancelleri, leader dei Cinque stelle nell'isola, il quale ha sostenuto che i siciliani gli chiedono perché l'alta velocità arrivi solo fino a Reggio Calabria. E ha anche detto che se vogliamo diventare un Paese più forte dobbiamo colmare il gap tra ... Leggi su panorama (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Ponte tra Calabria e Sicilia, ora riesumato da un esponente Cinque stelle, è l'esempio invariabile - con rare eccezioni - dell'attitudine italiana alle grandi opere. E rieccoci con il Ponte sullo Stretto di Messina. Questa volta, udite udite, a rilanciarlo è nientepopodimeno che il movimento Cinque stelle secondo le dichiarazioni del sottosegretario alle Infrastrutture e alla mobilità sostenibile, E rieccoci con il Ponte sullo Stretto di Messina. Questa volta, udite udite, a rilanciarlo è nientepopodimeno che il movimento Cinque stelle secondo le dichiarazioni del sottosegretario alle Infrastrutture e alla mobilità sostenibile, Giancarlo Cancelleri, leader dei Cinque stelle nell'isola, il quale ha sostenuto che i siciliani gli chiedono perché l'alta velocità arrivi solo fino a Reggio Calabria. E ha anche detto che se vogliamo diventare un Paese più forte dobbiamo colmare il gap tra ...

