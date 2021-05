DIRETTA Giro d’Italia 2021, Ravenna-Verona LIVE: ultima occasione per i velocisti! (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia La presentazione della tredicesima tappa – La cronaca della dodicesima tappa – Il trionfo di Andrea Vendrame – Le pagelle – Tutte le classifiche – ‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2021, la Ravenna-Verona, di 198 chilometri. Quella odierna sarà l’ultima chance ad hoc per i velocisti del gruppo della Corsa Rosa che, con ogni probabilità, avranno in mano le redini della corsa sin dalle prime battute. Tappa di pianura dedicata a Dante Alighieri nel settecentesimo anniversario dalla sua morte. Si parte ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DELLa presentazione della tredicesima tappa – La cronaca della dodicesima tappa – Il trionfo di Andrea Vendrame – Le pagelle – Tutte le classifiche – ‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradella tredicesima tappa del, la, di 198 chilometri. Quella odierna sarà l’chance ad hoc per i velocisti del gruppo della Corsa Rosa che, con ogni probabilità, avranno in mano le redini della corsa sin dalle prime battute. Tappa di pianura dedicata a Dante Alighieri nel settecentesimo anniversario dalla sua morte. Si parte ...

Advertising

NotizieIN : GIRO Oggi 13a Tappa Streaming Gratis: Ravenna-Verona in Diretta Rai TV | Ciclismo - CalcioIN : GIRO Oggi 13a Tappa Streaming Gratis: Ravenna-Verona in Diretta Rai TV | Ciclismo - CalcioIN : GIRO D’ITALIA 2021 Streaming Arrivo Verona 13a Tappa Oggi 21 Maggio in Diretta Rai Play TV - celequeenie : RT @cinismoepesto: Luca che parla di Tancredi nell'intervista una canzone scritta insieme la diretta in cui Luca vuole Tancredi a tutti i c… - proteggimifede_ : RT @cinismoepesto: Luca che parla di Tancredi nell'intervista una canzone scritta insieme la diretta in cui Luca vuole Tancredi a tutti i c… -