DIRETTA Giro d’Italia 2021, Ravenna-Verona LIVE: Rivi, Marengo e Pellaud nella morsa del gruppo (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 16.54 Scende inesorabilmente il vantaggio di Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli – Sidermec). Hanno soltanto 20? sul plotone guidato dalle squadre degli sprinter. – 24 alla fine. 16.51 25 km alla fine e soltanto 30? di vantaggio per i tre valorosi del giorno! 16.48 40,8 km/h è la media dopo quattro ore di gara. 16.46 Ribadiamo ancora una volta i nomi dei tre fuggitivi: Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli – Sidermec). 16.44 Intanto iniziano ad organizzarsi le formazioni dei velocisti. 16.42 31 km ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL16.54 Scende inesorabilmente il vantaggio di Umberto(Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele(EOLO-Kometa) e Simon(Androni Giocattoli – Sidermec). Hanno soltanto 20? sul plotone guidato dalle squadre degli sprinter. – 24 alla fine. 16.51 25 km alla fine e soltanto 30? di vantaggio per i tre valorosi del giorno! 16.48 40,8 km/h è la media dopo quattro ore di gara. 16.46 Ribadiamo ancora una volta i nomi dei tre fuggitivi: Umberto(Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele(EOLO-Kometa) e Simon(Androni Giocattoli – Sidermec). 16.44 Intanto iniziano ad organizzarsi le formazioni dei velocisti. 16.42 31 km ...

