DIRETTA Giro d’Italia 2021, Ravenna-Verona LIVE: comincia la frazione (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 12.48 Il gruppo ovviamente lascia fare. 12.45 Scattati Pellaud, Rivi e Marengo. 12.44 Vanno via tre corridori delle squadre Professional italiane. 12.42 Subito due uomini all’attacco. 12.40 Parte ufficialmente questa tredicesima tappa! 12.35 Corridori molto vicini al chilometro 0. 12.32 Oggi dovrebbero esserci meno difficoltà ad andare in fuga. Il gruppo dovrebbe lasciare subito andare gli attaccanti. 12.29 Prende il via la corsa, ovviamente attesa per il via ufficiale, tra una decina di minuti. 12.28 Corridori schierati sulla linea di partenza. 12.26 Eccolo al villaggio di partenza: The Stage 13 finishes in @eliaviviani's town: Verona. La Tappa 13 arriva nella città di @eliaviviani: ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL12.48 Il gruppo ovviamente lascia fare. 12.45 Scattati Pellaud, Rivi e Marengo. 12.44 Vanno via tre corridori delle squadre Professional italiane. 12.42 Subito due uomini all’attacco. 12.40 Parte ufficialmente questa tredicesima tappa! 12.35 Corridori molto vicini al chilometro 0. 12.32 Oggi dovrebbero esserci meno difficoltà ad andare in fuga. Il gruppo dovrebbe lasciare subito andare gli attaccanti. 12.29 Prende il via la corsa, ovviamente attesa per il via ufficiale, tra una decina di minuti. 12.28 Corridori schierati sulla linea di partenza. 12.26 Eccolo al villaggio di partenza: The Stage 13 finishes in @eliaviviani's town:. La Tappa 13 arriva nella città di @eliaviviani: ...

Giro d'Italia, la 13ª tappa Ravenna-Verona Live: partenza alle 12.25 | La diretta La Gazzetta dello Sport Giro d'Italia, la 13ª tappa Ravenna-Verona Live: partenza alle 12.25 | La diretta 11:46 - 21 mag L'ultima volta a Ravenna — Risale al 2011 e a vincere fu Mark Cavendish. LEGGI LE CLASSIFICHE 11:29 - 21 mag Dove vedere la tappa in tv — La tappa verrà trasmessa in diretta su Raisport ...

Il Giro d’Italia passa da Mantova: LA DIRETTA MANTOVA. È il giorno del Giro d’Italia nella nostra provincia. Ecco minuto per minuto il racconto e le immagini del passaggio della Corsa Rosa sulle strade mantovane. Ore 12.03: il Giro ad Ostiglia. O ...

