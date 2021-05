DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE | Nizzolo spezza l’incantesimo Magrini | “Bernal vince anche sullo Zoncolan”

(Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA FAGIANATA DI RICCARDO: “DOMANI, NIBALI VIENE FUORI ALLA LUNGA” CLASSIFICALA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI GIACOMO: “NON POTREI ESSERE PIU’ FELICE, MA IL MIO VALORE NON CAMBIA DOPO OGGI” VIDEO LA VOLATANTE DI GIACOMOLE PAGELLE DELLA TAPPA DI OGGI L’ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA DI OGGI 17.33 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, video, dichiarazioni, analisi, approfondimenti, pagelle, la Fagianata di Riccardoe tanto altro. Un saluto sportivo. 17.32 Giacomosi rilancianella ...

Advertising

MartinaC1203 : RT @fedeticonsiglia: FALSO in diretta ha detto che Giulia anziché chiamarlo Nueve lo chiama Ocho ... e poi ha detto che sono proprio bel… - fedeticonsiglia : FALSO in diretta ha detto che Giulia anziché chiamarlo Nueve lo chiama Ocho ... e poi ha detto che sono proprio… - AlexMarlboro83 : RT @bmwminifanclub1: - bmwminifanclub1 : - gazzettamantova : Che spettacolo Affini: secondo allo sprint a Verona. E il @giroditalia fa il pieno di tifosi sulle strade di… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Giro

d'Italia, arrivo a Monte Zoncolan, come seguire la frazione La quattordicesima tappa sarà trasmessa intelevisiva su Rai Sport dalle ore 10.15 con Villaggio di partenza, per poi ......su ACI Sport TV (canale 228 di Sky), streaming e facebook, il weekend entra nel vivo delle gare dalle 9.00 con il primo semaforo per il Campionato Italiano Sport Prototipi, 25 minuti + 1...La vita in diretta, Stefania Orlando svela: "Devono prendere seri provvedimenti" Anche in quest'ultima puntata de La vita in diretta tra gli ospiti c'era ...La partita Cagliari - Genoa del 22 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentottesima giornata di Serie A ...