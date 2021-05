DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE: finalmente vince Giacomo Nizzolo! La classifica generale (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.33 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, video, dichiarazioni, analisi, approfondimenti, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro. Un saluto sportivo. 17.31 Immutata la classifica generale: 1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 53:11:42 2 2 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:45 3 3 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:12 4 4 – CARTHY Hugh EF Education – Nippo 1:17 5 5 – YATES Simon Team BikeExchange 1:22 6 6 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 1:50 7 7 – EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 2:22 8 8 – CICCONE Giulio Trek – Segafredo 2:24 9 9 – FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 2:49 10 10 – MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 3:15 17.30 L’ordine d’arrivo della tappa di ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.33 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, video, dichiarazioni, analisi, approfondimenti, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro. Un saluto sportivo. 17.31 Immutata la: 1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 53:11:42 2 2 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:45 3 3 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:12 4 4 – CARTHY Hugh EF Education – Nippo 1:17 5 5 – YATES Simon Team BikeExchange 1:22 6 6 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 1:50 7 7 – EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 2:22 8 8 – CICCONE Giulio Trek – Segafredo 2:24 9 9 – FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 2:49 10 10 – MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 3:15 17.30 L’ordine d’arrivo della tappa di ...

Advertising

gazzettamantova : Che spettacolo Affini: secondo allo sprint a Verona. E il @giroditalia fa il pieno di tifosi sulle strade di… - piedipalmati : UNA BANDIERA DELLA PALESTINA IN DIRETTA SU RAI 2 MENTRE IL GIRO D'ITALIA PASSA PER LA MIA CITTA' COME SONO PROUD - infoitsport : DIRETTA Giro d'Italia 2021, Ravenna-Verona LIVE: soltanto 3' di vantaggio per i tre fuggitivi - SmorfiaDigitale : DIRETTA Giro d'Italia 2021, Ravenna-Verona LIVE: soltanto 3' di vantaggio per i ... - infoitsport : Giro d’Italia, Tappa 14, Zoncolan, orario, streaming e diretta tv -