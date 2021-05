Diasorin: lancia nuovo test molecolare per l'identificazione varianti coronavirus (Di venerdì 21 maggio 2021) Milano, 21 mag. Adnkronos) - Diasorin lancia il test Simplexa Sarscov-2 Variants Direct per l'identificazione e la distinzione di quattro mutazioni del Sars-Cov-2 associate alle varianti del virus attualmente in circolazione, in modo rapido e senza necessità del processo di estrazione dell'Rna. Lo annuncia la società di diagnostica. "Il test permette di semplificare e accelerare il processo di pre-selezione dei campioni positivi che hanno bisogno di ulteriori analisi, massimizzando di conseguenza l'efficacia dei programmi di monitoraggio per la diffusione delle varianti del Covid-19 più preoccupanti", si spiega dalla società. “L'identificazione di potenziali varianti del Sars-Cov-2 nei campioni risultati positivi al Covid-19 assume ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Milano, 21 mag. Adnkronos) -ilSimplexa Sarscov-2 Variants Direct per l'e la distinzione di quattro mutazioni del Sars-Cov-2 associate alledel virus attualmente in circolazione, in modo rapido e senza necessità del processo di estrazione dell'Rna. Lo annuncia la società di diagnostica. "Ilpermette di semplificare e accelerare il processo di pre-selezione dei campioni positivi che hanno bisogno di ulteriori analisi, massimizzando di conseguenza l'efficacia dei programmi di monitoraggio per la diffusione delledel Covid-19 più preoccupanti", si spiega dalla società. “L'di potenzialidel Sars-Cov-2 nei campioni risultati positivi al Covid-19 assume ...

