Diario della riapertura. 8) Torna "La Verdi" a Milano, fra energia e nostalgia (Di venerdì 21 maggio 2021) Si può voler bene a un’orchestra quasi come a una donna (più matura sposa che fidanzata, ormai) e trepidare dopo mesi di spasmodica attesa come fossimo al primo incontro? Lo confesso, il mio rapporto con L’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, confidenzialmente La Verdi, è di questa natura. Così l’altra sera, a riapertura di stagione avevo la faccia di un innamorato. E loro, devo dirvelo, mi hanno pienamente corrisposto: mi sembravano più caldi e motivati, pur se dimezzati loro dal distanziamento (suonano a turno) e contingentati noi in platea per l’assenza di intere file di poltrone, oltre che naturalmente rispettosi di distanze e mascherine. All’entrare del “violino di spalla” Luca Santaniello in Auditorium (ancora così bello e moderno, una delle sale milanesi più riuscite degli ultimi decenni. Chissà cosa ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Si può voler bene a un’orchestra quasi come a una donna (più matura sposa che fidanzata, ormai) e trepidare dopo mesi di spasmodica attesa come fossimo al primo incontro? Lo confesso, il mio rapporto con L’Orchestra Sinfonica diGiuseppe, confidenzialmente La, è di questa natura. Così l’altra sera, adi stagione avevo la faccia di un innamorato. E loro, devo dirvelo, mi hanno pienamente corrisposto: mi sembravano più caldi e motivati, pur se dimezzati loro dal distanziamento (suonano a turno) e contingentati noi in platea per l’assenza di intere file di poltrone, oltre che naturalmente rispettosi di distanze e mascherine. All’entrare del “violino di spalla” Luca Santaniello in Auditorium (ancora così bello e moderno, una delle sale milanesi più riuscite degli ultimi decenni. Chissà cosa ...

