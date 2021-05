Diana, l’intervista e la dura replica di Harry e William: «Nostra madre è morta per questo» (Di venerdì 21 maggio 2021) Le reazioni, come si poteva immaginare, non si sono fatte attendere. Poche ore dopo l’ammissione di colpa della BBC – che ha concluso la propria indagine interna sulla «famigerata» intervista del 1995 a Lady Diana con «ammettiamo che è stata ottenuta con metodi disonesti» – William e Harry per la prima volta da oltre un anno hanno fatto fronte comune per difendere la memoria della madre. Harry dall’America con un durissimo comunicato; William mettendoci la faccia con un lungo e inedito intervento davanti alle telecamere. Leggi su vanityfair (Di venerdì 21 maggio 2021) Le reazioni, come si poteva immaginare, non si sono fatte attendere. Poche ore dopo l’ammissione di colpa della BBC – che ha concluso la propria indagine interna sulla «famigerata» intervista del 1995 a Lady Diana con «ammettiamo che è stata ottenuta con metodi disonesti» – William e Harry per la prima volta da oltre un anno hanno fatto fronte comune per difendere la memoria della madre. Harry dall’America con un durissimo comunicato; William mettendoci la faccia con un lungo e inedito intervento davanti alle telecamere.

