Devolver Digital svelerà ben 4 giochi al Summer Game Fest 2021 con uno dei suoi show scoppiettanti

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ogni giorno che passa ilsi arricchisce di nuovi, partecipanti o rivelazioni: l'edizionedellocase videoludico estivo sarà sicuramente più coinvolgente che mai. Proprio oggi è arrivato un altro annuncio ufficiale da parte di, da cui tutti si aspettano unoirriverente e fuori dagli schemi per via deiprecedenti all'E3. L'editore statunitense, che a detta di molti rumour sta per quotarsi in borsa, ha annunciato che durante locase di giugno annuncerà ben 4 nuovi, dei quali al momento non sappiamo nulla. Questo senza contare gli aggiornamenti sui titoli già annunciati dacome Phantom Abyss, ...