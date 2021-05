Destiny 2 sta per ricevere la prima beta per il cross-play (Di venerdì 21 maggio 2021) Bungie ha annunciato che la prima beta cross-play (ufficiale) arriverà su Destiny 2 mercoledì 25 maggio. L'evento durerà fino a venerdì 27 maggio e sarà disponibile per tutti i giocatori di Destiny 2. Secondo il post sul blog di Bungie, la beta a tempo limitato conterrà una "playlist esclusiva Vanguard Strikes cross play beta", in cui i giocatori saranno abbinati agli utenti playStation, Xbox, Steam e Stadia allo stesso modo mentre respingono l'oscurità in arrivo. Questo annuncio arriva poco dopo che Bungie ha erroneamente lanciato il cross play insieme all'aggiornamento Season of the Splicer. Bungie ha riconosciuto l'errore nel suo ultimo post, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 21 maggio 2021) Bungie ha annunciato che la(ufficiale) arriverà su2 mercoledì 25 maggio. L'evento durerà fino a venerdì 27 maggio e sarà disponibile per tutti i giocatori di2. Secondo il post sul blog di Bungie, laa tempo limitato conterrà una "list esclusiva Vanguard Strikes", in cui i giocatori saranno abbinati agli utentiStation, Xbox, Steam e Stadia allo stesso modo mentre respingono l'oscurità in arrivo. Questo annuncio arriva poco dopo che Bungie ha erroneamente lanciato ilinsieme all'aggiornamento Season of the Splicer. Bungie ha riconosciuto l'errore nel suo ultimo post, ...

