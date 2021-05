Depay | “Il mio futuro non è stato ancora deciso Voglio andare in un top club europeo”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 21 maggio 2021) Memphisgiocherà domenica contro il Nizza la sua ultima gara con la maglia del Lione. L’attaccante olandese, ha il contratto in scadenza al 30 giugno, hadi non rinnovare ed andrà via a parametro zero. In un’intervista a L’Equipe ha ammesso. “Se avessi le stesse statistiche al Paris Saint-Germain invece che al Lione se ne accorgerebbero tutti. Lo stesso se le avessi avute al Manchester United.in uno dei primi due o tredei cinque grandi campionati. Dove sarà, non lo so, non èchiaro, ma questo è il mio obiettivo. E se le persone non mi mettono nella lista dei giocatori a quel livello, hanno un problema con me. Perché so che posso farne parte. E lo sto dimostrando anche in Nazionale“. FOTO: Twitter ...