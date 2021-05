Denise, strano incidente il giorno della scomparsa: “Guidava una donna. Aveva sfumatura rossa” (Di venerdì 21 maggio 2021) Spunta un altro tassello a complicare ancora di più il giallo della scomparsa di Denise Pipitone. Questa mattina a Storie Italiane si è parlato ancora della bambina e in particolare di un incidente d’auto avvenuto a Mazara del Vallo proprio il giorno in cui mamma Piera Maggio perse le tracce della figlioletta. Denise, strano incidente il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Spunta un altro tassello a complicare ancora di più il giallodiPipitone. Questa mattina a Storie Italiane si è parlato ancorabambina e in particolare di und’auto avvenuto a Mazara del Vallo proprio ilin cui mamma Piera Maggio perse le traccefiglioletta.il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Daniele77PA : @GDS_it A me sembra strano che ad oggi Denise non si riconosca nelle foto e non conosca la sua infanzia. O è rinchi… - Carmy861 : @Lovetrash6 Se non fosse Denise, ha comunque tanto di strano... - luciadem_ : @quellavick No infatti ho chiesto perché io ero l'unica che prima aveva scritto. Comunque io sono d'accordo del fat… - infoitinterno : Scomparsa Denise Pipitone, l’ex maresciallo dei carabinieri di Marsala: “Strano giro di schede sim” - BELLISS16414189 : RT @Lasiciliaweb: Denise, spunta uno strano giro di schede Sim tra i Corona Ex maresciallo dei carabinieri di Marsala che indagò sul caso:… -