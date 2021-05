Denise Pipitone | nuovo indizio | si segue la pista dell’auto bruciata

(Di venerdì 21 maggio 2021) C’è un’altra novità sul caso. Si stannondo le indagini sulla lettera anonima e su un’auto indicata nella lettera. Ecco di cosa si tratta. Da settimane, ormai mesi,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

vitaindiretta : ++#DenisePipitone, accertamenti su un'automobile abbandonata++ Rivedi tutti gli aggiornamenti in diretta della nost… - _jacksonshug : RT @LaGrevia: Ultimamente ossessionata dalla storia di Denise Pipitone e penso: - senza quella baracconata russa non avrebbero riaperto il… - lo_scafo : RT @NariceDe: Denise Pipitone mi ha rotto il cazzo Ecchecazzo è ovunque da mesi bastaaaaaaaaaaaaa Rt se aderisci alla causa #denisepipito… - infoitinterno : Denise Pipitone: Dna a Denisa, la ragazza di Scalea - infoitinterno : Storie Italiane, il caso di Denise Pipitone: le dichiarazioni del carrozziere sul presunto rapimento – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Risvolto inaspettato per il giornalista e conduttore e tutti i suoi collaboratori impegnati sul caso della bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel ...Nuove rivelazioni sul caso di, la bambina scomparsa il 1 settembre 2004 da Mazara Del Vallo, in provincia di Trapani. Un mistero che dura da 17 anni, tornato di grande attualità negli ultimi mesi, da quando una ...Denise Pipitone e quell’incidente stradale mai chiarito. Un’altra tessera, l’ennesima, di un mosaico che non ha intenzione di ricomporsi. Denise Pipitone. Ogni volta che si parla della bambina di ...La scomparsa di Denise Pipitone. Un giallo lungo 17 anni fra angoscia e nuove speranze. Il punto delle indagini ...