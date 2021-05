Denise Pipitone, la nuova segnalazione che riaccende le speranze (Di venerdì 21 maggio 2021) L’ex procuratore capo di Marsala non ha dubbi sul fatto che la vicenda di Denise sia nata in ambito familiare. Durante l’ultima puntata di Chi l’ha Visto? è emerso che durante le indagini arrivarono delle segnalazioni agli inquirenti con l’obiettivo di screditare la credibilità di Piera Maggio. Le novità sulla scomparsa di Denise Pipitone “E’ una vicenda nata in ambito familiare” non sembra avere dubbi sull’origine della scomparsa della piccola Denise Pipitone l’ex procuratore di Mazara del Vallo, Alberto di Pisa. Alle telecamere di Chi l’ha visto?, l’ex pm che condusse le prime indagini, all’epoca della scomparsa, ha confermato quella che per lui resta tuttora l’ipotesi più probabile. “È nato tutto in un ambito familiare. Jessica Pulizzi potrebbe aver preso la bambina per poi consegnarla ad ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 21 maggio 2021) L’ex procuratore capo di Marsala non ha dubbi sul fatto che la vicenda disia nata in ambito familiare. Durante l’ultima puntata di Chi l’ha Visto? è emerso che durante le indagini arrivarono delle segnalazioni agli inquirenti con l’obiettivo di screditare la credibilità di Piera Maggio. Le novità sulla scomparsa di“E’ una vicenda nata in ambito familiare” non sembra avere dubbi sull’origine della scomparsa della piccolal’ex procuratore di Mazara del Vallo, Alberto di Pisa. Alle telecamere di Chi l’ha visto?, l’ex pm che condusse le prime indagini, all’epoca della scomparsa, ha confermato quella che per lui resta tuttora l’ipotesi più probabile. “È nato tutto in un ambito familiare. Jessica Pulizzi potrebbe aver preso la bambina per poi consegnarla ad ...

