'Demi Lovato come il Mago Otelma', Michela Giraud cancella il tweet dopo la polemica (Di venerdì 21 maggio 2021) Un tweet ironico di Michela Giraud ha scatenato una violenta polemica sul web tanto da 'costringerla' a rimuoverlo. dopo che Demi Lovato ha confessato di 'non essere binaria' e che il pronome con il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 21 maggio 2021) Unironico diha scatenato una violentasul web tanto da 'costringerla' a rimuoverlo.cheha confessato di 'non essere binaria' e che il pronome con il ...

disinformatico : A tutti quelli che non hanno capito la questione 'them/they' di Demi Lovato e la ridicolizzano, un piccolo consigli… - disinformatico : Demi Lovato e i pronomi. Provo a fare uno spiegone. Bonus: Sting. - Agenzia_Ansa : La cantante Demi Lovato ha rivelato di essere non-binaria e ha chiesto di rivolgersi a lei con il pronome 'voi' o '… - MassiSilver : @NoCoolNames4 @cheesegender In Italiano come la dovrei definire? dato che non sono per le troncature e gli asterisc… - F3lo_Rivera : Demi Lovato // Demi La Vato -