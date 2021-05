Decreto Sostegni bis | iscrizione negli elenchi aggiuntivi entro il 31 luglio Le info utili

(Di venerdì 21 maggio 2021) Una novità per i precari arriva dalBis: chi non ha conseguito un titolo di abilitazione o di specializzazione può farlo fino al 31per essere inserito. L'articolo .

AzzolinaLucia : Sto studiando la parte scuola del Decreto Sostegni bis. Una cosa mi salta subito all’occhio e non mi piace. Contin… - robersperanza : Nel nuovo Decreto Legge Sostegni abbiamo previsto l'assunzione a tempo indeterminato di una prima quota di medici e… - ilriformista : Il premier #Draghi frena il segretario Pd #Letta sulla tassa di successione: “In recessione bisogna dare soldi e no… - AigetEnergia : ...che DL Sostegni 41/2021 approvato mercoledì definitivamente da Camera ha disposto da 1° aprile a 30 giugno. La b… - lukegiaco : RT @fai_cisl: ??BONUS OPERAI AGRICOLI?? ?? Sei un/a operaio/a agricolo a tempo determinato? ?? Fai subito domanda per ottenere il bonus ?? Ri… -

Come riportato dall'Ansa, infatti, nel corso della conferenza stampa di presentazione delbis, Draghi , a proposito di tale proposta, ha affermato: ' Non ne abbiamo mai parlato, non ..."Secondo ilper chi è stato colpito da Covid c'è l'esenzione ticket per due anni ma io ... ha poi sottolineato Zaia commentando le misure del dlbis e spiegando come "metà dei positivi ...Milano, 21 mag. (LaPresse) - "Nel nuovo Decreto Sostegni-bis non ha trovato posto il rifinanziamento degli incentivi alla sostituzione di veicoli vecchi e ...Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto Sostegni bis, con una riduzione degli oneri fissi sui costi delle bollette energetiche ...