Decreto “sostegni bis” | anche il Benevento sarà rimborsato

(Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCinquantasei milioni al mondo dello sport, di cui trentasei destinati ai club calcistici. Ilbis’ lascia soddisfatto il presidente della Figc, Gabriele Gravina. I fondi serviranno a rimborsare le spese legate ai tamponi e allo screening sostenute dai club in una stagione ben diversa dalle altre a causa dell’emergenza Covid. Il provvedimento interessa tutti i livelli del calcio italiano, eccezion fatta per alcuni club di serie A. In questo caso si è infatti deciso di non rimborsare le società che superano i 100 milioni di valore della produzione. Ne consegue che per quanto riguarda il massimo campionato ad ottenere il rimborso saranno ‘soltanto’, Crotone, Spezia, Udinese, Torino, Parma, Cagliari, Bologna e Verona. Tutte le altre restano fuori. Una piccola boccata d’ossigeno ...