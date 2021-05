DECODIFICA DELLA MENTALITÀ CONTORTA DEL NWO – come vincere questa guerra (Di venerdì 21 maggio 2021) Considera onestamente quanta parte di questa MENTALITÀ è dentro di te, quindi lavora per identificarla, integrarla e trasformarla. come ha detto Jung: “Chi guarda fuori, sogna. Uno che guarda dentro, si sveglia “. Essere consapevoli di ogni dettaglio del NWO è buono, ed essere consapevoli delle soluzioni è buono, ma dobbiamo trasformarci dentro per cambiare il mondo esterno. LA STORIA: proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Considera onestamente quanta parte diè dentro di te, quindi lavora per identificarla, integrarla e trasformarla.ha detto Jung: “Chi guarda fuori, sogna. Uno che guarda dentro, si sveglia “. Essere consapevoli di ogni dettaglio del NWO è buono, ed essere consapevoli delle soluzioni è buono, ma dobbiamo trasformarci dentro per cambiare il mondo esterno. LA STORIA: proviene da Database Italia.

Advertising

Alessan81346596 : @simoncol2 'Conoscere', non so perché, non mi sembra il termine giusto - come per il Tao, o Osho: leggi le parole e… -