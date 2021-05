DECODIFICA DELLA MENTALITÀ CONTORTA DEL NWO – come vincere questa guerra (Di venerdì 21 maggio 2021) Considera onestamente quanta parte di questa MENTALITÀ è dentro di te, quindi lavora per identificarla, integrarla e trasformarla. come ha detto Jung: “Chi guarda fuori, sogna. Uno che guarda dentro, si sveglia “. Essere consapevoli di ogni dettaglio del NWO è buono, ed essere consapevoli delle soluzioni è buono, ma dobbiamo trasformarci dentro per cambiare il mondo esterno. LA STORIA: Qual è la MENTALITÀ o la psicologia dietro la forza oscura che governa davvero il mondo? LE IMPLICAZIONI: Se potessimo capire meglio la MENTALITÀ NWO, potremmo percepirne i punti deboli, che sono molti. È bello riconoscerli, ma soprattutto vederli in te stesso. La MENTALITÀ del Nuovo Ordine Mondiale è psicopatica, paranoica, ansiosa e spaventata. Questo articolo DECODIFICA ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Considera onestamente quanta parte diè dentro di te, quindi lavora per identificarla, integrarla e trasformarla.ha detto Jung: “Chi guarda fuori, sogna. Uno che guarda dentro, si sveglia “. Essere consapevoli di ogni dettaglio del NWO è buono, ed essere consapevoli delle soluzioni è buono, ma dobbiamo trasformarci dentro per cambiare il mondo esterno. LA STORIA: Qual è lao la psicologia dietro la forza oscura che governa davvero il mondo? LE IMPLICAZIONI: Se potessimo capire meglio laNWO, potremmo percepirne i punti deboli, che sono molti. È bello riconoscerli, ma soprattutto vederli in te stesso. Ladel Nuovo Ordine Mondiale è psicopatica, paranoica, ansiosa e spaventata. Questo articolo...

Advertising

MaMaurizi9 : RT @DatabaseItalia: DECODIFICA DELLA MENTALITÀ CONTORTA DEL NWO – Come Vincere Questa Guerra Leggi l'articolo ?? - derek_zth : RT @DatabaseItalia: DECODIFICA DELLA MENTALITÀ CONTORTA DEL NWO – Come Vincere Questa Guerra Leggi l'articolo ?? - DatabaseItalia : DECODIFICA DELLA MENTALITÀ CONTORTA DEL NWO – Come Vincere Questa Guerra Leggi l'articolo ?? - Alessan81346596 : @simoncol2 'Conoscere', non so perché, non mi sembra il termine giusto - come per il Tao, o Osho: leggi le parole e… -