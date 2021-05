Debutta oggi il nuovo album di Pink | All I Know So Far

(Di venerdì 21 maggio 2021) È uscito, venerdì 21 maggio, “ALL ISO FAR: SETLIST”, ildi, icona del pop internazionale (RCA Records/Sony Music). Ildiè stato anticipato dal singolo “ALL ISO FAR”, che entrerà in rotazione radiofonica venerdì 28 maggio. “All ISo Far” è stata prodotta da Greg Kurstin e scritta dainsieme ai cantautori Benj Pasek e Justin Paul, vincitori di Oscar, Grammy, Tony e Golden Globe. Il videoclip ufficiale del brano vanta la regia di Dave Meyers e vede la partecipazione di Cher e Judith Light. Ildi«Dave Meyers ed io siamo tornati a lavorare insieme – afferma P!NK – Dal ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Debutta oggi

Fantascienza.com

Adle promesse sembrerebbero essere mantenute e i segretari sindacali Onofrio Rota, Giovanni Minniti, non si sottraggono di ringraziare il Ministro per aver mantenuto fede alla parola data , per ...Il nuovo film di Zack Snyder Army od the Dead, 21 maggio, sulla piattaforma di streaming accompagnato da un approfondimento inedito, in cui il regista, la troupe e gli attori raccontano com'è stato realizzare questo originalissimo ...Claudio Ranieri, oltre ad una salvezza tranquilla con la Sampdoria, in questa stagione ha ottenuto un altro riconoscimento importante, ossia il 'Premio Gentlema ...Domenica la Reale Mutua Avigliana Rebels debutterà nel campionato di serie A2 softball 2021, ospitando sul diamante di Torino il Crocetta Parma ...