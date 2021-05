De Vrij: “Stagione perfetta. Finalmente domani alziamo il trofeo” (Di venerdì 21 maggio 2021) Intervistato da SportMediaset, il difensore dell’Inter, Stefan De Vrij ha commentato la conquista dello scudetto da parte dei nerazzurri. Queste le sue parole: “Lo scudetto è il frutto di tanto lavoro fatto in questi anni. Finalmente è arrivato un trofeo, qualcosa di tangibile che domani alzeremo al cielo. Quella che si sta per concludere è stata una Stagione lunga, affrontata però con positività e voglia di vincere. La soddisfazione è tanta”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) Intervistato da SportMediaset, il difensore dell’Inter, Stefan Deha commentato la conquista dello scudetto da parte dei nerazzurri. Queste le sue parole: “Lo scudetto è il frutto di tanto lavoro fatto in questi anni.è arrivato un, qualcosa di tangibile chealzeremo al cielo. Quella che si sta per concludere è stata unalunga, affrontata però con positività e voglia di vincere. La soddisfazione è tanta”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

