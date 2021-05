De Paul: “Non penso al futuro, ma so che ci sono squadre interessate a me. Vogliamo vincere la Copa America per Maradona” (Di venerdì 21 maggio 2021) Rodrigo De Paul è uno degli obiettivi del Napoli per il prossimo calciomercato. Il fantasista argentino è uno dei calciatori che ha fatto meglio in questo campionato, brillando da leader tecnico e mentale dell’Udinese. Quest’oggi in edicola la Gazzetta dello Sport riporta un’intervista in cui De Paul parla del suo futuro e non solo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione. “futuro? Quel che dovevo dire l’ho detto al club, al procuratore. Ma non so dire di più. Ormai mi sono abituato al fatto che si parli di me. Qui però la gente mi vuole bene e io ora sono il capitano di questa squadra. So che ci sono squadre interessate a me, ma il mio unico pensiero è la sfida di domenica”. “Copa ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 maggio 2021) Rodrigo Deè uno degli obiettivi del Napoli per il prossimo calciomercato. Il fantasista argentino è uno dei calciatori che ha fatto meglio in questo campionato, brillando da leader tecnico e mentale dell’Udinese. Quest’oggi in edicola la Gazzetta dello Sport riporta un’intervista in cui Deparla del suoe non solo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione. “? Quel che dovevo dire l’ho detto al club, al procuratore. Ma non so dire di più. Ormai miabituato al fatto che si parli di me. Qui però la gente mi vuole bene e io orail capitano di questa squadra. So che cia me, ma il mio unico pensiero è la sfida di domenica”. “...

