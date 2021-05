De Paul: «Mezza Europa mi cerca ma l’Udinese sa cosa voglio» (Di venerdì 21 maggio 2021) Rodrigo De Paul ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo futuro e della stagione con l’Udinese. Le sue parole Rodrigo De Paul ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo futuro e della stagione con l’Udinese. FUTURO – «Quel che dovevo dire l’ho detto al club, al procuratore. Ma non so dire nulla di più. Ormai mi sono abituato al fatto che si parli di me. Qui però la gente mi vuole bene e io sono il capitano della squadra». PREMIER, LIGA O SERIE A – «Le guardo tutte. Ma proprio non ci ho pensato. So che ci sono squadre interessate ma ho in testa domenica». INTER UDINESE – «All’andata difendemmo da squadra. Vorremmo chiudere la stagione tenendo inviolata la porta di Musso, sarebbe bellissimo. Se poi arrivasse un mio gol su punizione, una cosa che mi manca, sarebbe stupendo. Con l’Argentina mi è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Rodrigo Deha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo futuro e della stagione con. Le sue parole Rodrigo Deha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo futuro e della stagione con. FUTURO – «Quel che dovevo dire l’ho detto al club, al procuratore. Ma non so dire nulla di più. Ormai mi sono abituato al fatto che si parli di me. Qui però la gente mi vuole bene e io sono il capitano della squadra». PREMIER, LIGA O SERIE A – «Le guardo tutte. Ma proprio non ci ho pensato. So che ci sono squadre interessate ma ho in testa domenica». INTER UDINESE – «All’andata difendemmo da squadra. Vorremmo chiudere la stagione tenendo inviolata la porta di Musso, sarebbe bellissimo. Se poi arrivasse un mio gol su punizione, unache mi manca, sarebbe stupendo. Con l’Argentina mi è ...

Advertising

EuropaCalcio : #Udinese, #Marino: “#DePaul? me lo chiede mezza Italia ma…” #EuropaCalcio - infoitsport : Udinese, Marino: “De Paul? me lo chiede mezza Italia ma…” - PisiSimone : RT @AtletiDisagiati: Due settimane dopo fu la volta del record Mondiale assoluto della mezza maratona, strappato per un secondo a Paul Terg… - AtletiDisagiati : Due settimane dopo fu la volta del record Mondiale assoluto della mezza maratona, strappato per un secondo a Paul T… - ansem84 : @iINSIDER_ Ragazzi ma nn sa nulla, se notate non ha dato mezza indicazione... solo riportato le voci de Paul e kaio… -