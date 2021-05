De Luca: “Mascherina almeno fino a luglio. Terza dose per evitare di importare la variante indiana. Matrimoni possibili da fine maggio” (Di venerdì 21 maggio 2021) Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nella sua consueta diretta Facebook del venerdì ha dato gli ultimi aggiornamenti sul discorso Covid-19. Di seguito sono riportate le sue parole: “Qui la Mascherina si porterà almeno fino a luglio e poi vedremo, non abbiamo ancora completato il lavoro. C’è un problema di varianti del virus, per cui bisognerà stare attenti. Per evitare di importare la variante indiana a Capodichino faremo un programma di tamponi intenso e da ottobre-novembre bisognerà anche fare la Terza dose di vaccino, cominciando da chi ha fatto Pfizer e Moderna a gennaio. Matrimoni? Noi in Campania abbiamo anticipato di due mesi le misure decise e poi prese ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 maggio 2021) Vincenzo De, presidente della Regione Campania, nella sua consueta diretta Facebook del venerdì ha dato gli ultimi aggiornamenti sul discorso Covid-19. Di seguito sono riportate le sue parole: “Qui lasi porteràe poi vedremo, non abbiamo ancora completato il lavoro. C’è un problema di varianti del virus, per cui bisognerà stare attenti. Perdilaa Capodichino faremo un programma di tamponi intenso e da ottobre-novembre bisognerà anche fare ladi vaccino, cominciando da chi ha fatto Pfizer e Moderna a gennaio.? Noi in Campania abbiamo anticipato di due mesi le misure decise e poi prese ...

