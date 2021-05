De Ligt vince il premio gentlemen Serie A 2021: “Cerco di avere sempre rispetto per compagni e avversari” (Di venerdì 21 maggio 2021) Matthijs De Ligt, difensore olandese della Juventus, ha vinto il premio come giocatore gentlemen della Serie A 2021. Il bianconero ha parlato del premio e della stagione in chiaroscuro con la Juve. Queste le sue parole: “Sono felice, ringrazio tutti i giornalisti che mi hanno votato. L’assenza del pubblico? Meglio giocare con i tifosi, c’è più passione, più gioia nel gioco. Per me però non è difficile farlo anche senza, a me piace giocare…Sono felice che i tifosi pensino che sono un gentleman in campo e fuori, io Cerco di avere sempre rispetto per arbitri, avversari e compagni”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) Matthijs De, difensore olandese della Juventus, ha vinto ilcome giocatoredella. Il bianconero ha parlato dele della stagione in chiaroscuro con la Juve. Queste le sue parole: “Sono felice, ringrazio tutti i giornalisti che mi hanno votato. L’assenza del pubblico? Meglio giocare con i tifosi, c’è più passione, più gioia nel gioco. Per me però non è difficile farlo anche senza, a me piace giocare…Sono felice che i tifosi pensino che sono un gentleman in campo e fuori, iodiper arbitri,”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

