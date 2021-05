Daydreamer, le anticipazioni del 24 maggio: Sanem molla amore e lavoro (Di venerdì 21 maggio 2021) anticipazioni Daydreamer puntata 24 maggio. Sanem non ne può più delle incertezze che vive nel rapporto con Can e decide di mollare tutto. Sanem nella prossima puntata di DaydreamerDaydreamer si avvia alla conclusione. La puntata di lunedì 24 maggio aprirà l’ultima settimana, presto conosceremo la fine della storia ed il destino di Can e Sanem. L’amore trionferà riunendo la coppia o dovremo prepararci ad un finale in cui i giovani si separeranno? Non resta più molto tempo, ma andiamo per ordine e vediamo cosa è successo finora. La memoria di Can ha fatto dei piccoli passi avanti dopo l’incidente, eppure non riesce ancora a ricordare a pieno l’amore che provava per ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 21 maggio 2021)puntata 24non ne può più delle incertezze che vive nel rapporto con Can e decide dire tutto.nella prossima puntata disi avvia alla conclusione. La puntata di lunedì 24aprirà l’ultima settimana, presto conosceremo la fine della storia ed il destino di Can e. L’trionferà riunendo la coppia o dovremo prepararci ad un finale in cui i giovani si separeranno? Non resta più molto tempo, ma andiamo per ordine e vediamo cosa è successo finora. La memoria di Can ha fatto dei piccoli passi avanti dopo l’incidente, eppure non riesce ancora a ricordare a pieno l’che provava per ...

