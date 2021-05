Daydreamer, anticipazioni: Sanem lascia l’agenzia e ritorna dai genitori, Can la raggiunge ma non c’è più niente da fare (Di venerdì 21 maggio 2021) Daydreamer, anticipazioni: cosa succederà, dopo che Sanem è tornata a casa dei genitori, gettando Can nello sconforto? Sanem torna nel suo quartiere. Can arriva in agenzia e chiede di lei Sanem è arrivata: si ferma sulla porta di casa e si guarda attorno un po’ spaesata. Due vicini la salutano e lei ricambia con un sorriso. Finalmente bussa; Mevkibe apre e guarda sorpresa la figlia, notando anche che ha con sé i bagagli. Commossa, le chiede se sia tornata e lei risponde di sì con un sorriso timido. Poi abbraccia la madre. Deren è arrabbiata perché non hanno ancora un slogan per la campagna e Muzo e Ceycey arrivano, parlando ancora della loro amicizia. Sembra che tutto ciò suggerisca loro una buona idea (“L’unione fa la forza”), ma all’art director non piace. Se non altro nota che il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 21 maggio 2021): cosa succederà, dopo cheè tornata a casa dei, gettando Can nello sconforto?torna nel suo quartiere. Can arriva in agenzia e chiede di leiè arrivata: si ferma sulla porta di casa e si guarda attorno un po’ spaesata. Due vicini la salutano e lei ricambia con un sorriso. Finalmente bussa; Mevkibe apre e guarda sorpresa la figlia, notando anche che ha con sé i bagagli. Commossa, le chiede se sia tornata e lei risponde di sì con un sorriso timido. Poi abbraccia la madre. Deren è arrabbiata perché non hanno ancora un slogan per la campagna e Muzo e Ceycey arrivano, parlando ancora della loro amicizia. Sembra che tutto ciò suggerisca loro una buona idea (“L’unione fa la forza”), ma all’art director non piace. Se non altro nota che il ...

