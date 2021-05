Daniela Martani attacca Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga non si risparmia: “Sei insopportabile” (Di venerdì 21 maggio 2021) Andrea Cerioli è al centro di alcune polemiche a L’Isola dei Famosi. Una clip, questa sera, ha mostrato la sua insofferenza nei confronti di alcuni atteggiamenti della compagna di viaggio Isolde Kostner. Al termine di un breve battibecco in Palapa tra i due, dallo studio interviene l’ex naufraga Daniela Martani, che attacca duramente il ragazzo: “Sei pesante come un macigno“. Andrea Cerioli e Isolde Kostner ai ferri corti Andrea Cerioli e Isolde Kostner, nuovo battibecco a L’Isola dei Famosi. I due concorrenti, dopo i dissapori della scorsa puntata, tornano a punzecchiarsi in Palapa nella diretta di questa sera. Al centro delle ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 maggio 2021)è al centro di alcune polemiche adei. Una clip, questa sera, ha mostrato la sua insofferenza nei confronti di alcuni atteggiamenti della compagna di viaggio Isolde Kostner. Al termine di un breve battibecco in Palapa tra i due, dallo studio interviene, cheduramente il ragazzo: “Sei pesante come un macigno“.e Isolde Kostner ai ferri cortie Isolde Kostner, nuovo battibecco adei. I due concorrenti, dopo i dissapori della scorsa puntata, tornano a punzecchiarsi in Palapa nella diretta di questa sera. Al centro delle ...

