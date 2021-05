Dalla Spagna: Ronaldo al Manchester United senza qualificazione Champions (Di venerdì 21 maggio 2021) Il piano B di Cristiano Ronaldo si chiama Manchester United. A rilanciare l'ipotesi di un ritorno ai Red Devils, già emersa nelle scorse settimane, è un'indiscrezione di As, riconducibile ad ambienti ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 21 maggio 2021) Il piano B di Cristianosi chiama. A rilanciare l'ipotesi di un ritorno ai Red Devils, già emersa nelle scorse settimane, è un'indiscrezione di As, riconducibile ad ambienti ...

Advertising

sportmediaset : #Milan, dalla Spagna: Raiola ha offerto Donnarumma al Barcellona. #SportMediaset - LegaSalvini : ++ IMMIGRAZIONE, LA LEGA: “L’ITALIA FACCIA COME SPAGNA O MALTA, RIMPATRI E PORTI CHIUSI” ++ I territori governati… - poliziadistato : Rientra dalla Spagna il latitante Giuseppe Romeo. Organizzava per la 'Ndrangheta traffici di cocaina in Europa (Bel… - Gazzetta_it : Dalla Spagna: mai così vicino il ritorno di Ronaldo al Manchester United - _SiGonfiaLaRete : Dalla Spagna - #Ronaldo via dalla #Juventus senza #UCL: ecco dove andrà -