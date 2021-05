Dal 24 maggio tutta Italia sarà in zona gialla Speranza | “E’ il risultato delle misure adottate e della campagna di vaccinazione” L’Iss conferma | “Il quadro è in deciso miglioramento”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il ministroSalute, Roberto, sulla base dei dati eindicazioniCabina di Regia, firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 24. L’ordinanza prevede che da lunedì tutte le Regioni e le Province Autonome saranno in. “Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l’in. E’ ilfinora, del comportamento correttostragranderanzapersone edi ...

Advertising

MediasetPlay : Arrogante... ma romantico! Ecco il vostro prossimo 'problema'... ?? Dal 31 maggio su #Canale5 e su Mediaset Infini… - LegaSalvini : I DATI CONFERMANO: L'ITALIA SARÀ PRESTO QUASI INTEGRALMENTE ZONA BIANCA (OSSIA NO COPRIFUOCO, TUTTO APERTO ANCHE AL… - AlbertoBagnai : Ma gli operatori informativi che mi esortano a leggere sono gli stessi che si accorgono a maggio 2021 del palesarsi… - Manu_sole : RT @SaluteLazio: 22 e 23 maggio Open Day Astrazeneca Data la disponibilità di ulteriori dosi, da ora è possibile ritirare il Ticket Virtua… - Piero42395724 : RT @Signorasinasce: #Ariccia : ragazzo si suicida lanciandosi dal ponte, morto #14enne . -

Ultime Notizie dalla rete : Dal maggio

...che in una lettera pubblicata da 'Cronache di spogliatoio' ha raccontato dell'esempio dato... 212021Borsa Italiana ha comunicato i prezzi rettificati e i K di rettifica efficaci242021 per WIIT e Dea Capital . Per la prima società la rettifica deriva dallo stock split (ovvero la riduzione del valore nominale di un'azione, con conseguente aumento delle azioni in ...Una donna dal peso di 100 chili ha ucciso, schiacciandolo, il marito. Tatyana O, 45 anni, è accusata di omicidio dopo aver ucciso, schiacciandolo, il marito Aidar, reo di non ...Forte dei Marmi (Lucca), 21 maggio 2021 – Da sempre e universalmente riconosciuto come la punta di diamante dell’economia italiana nel mondo, Gianni Agnelli, aveva tante passioni. Quella dei motori è ...