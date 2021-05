Dal 24 maggio prenotazioni aperte per il vaccino in farmacia nel Lazio. Ecco come funzionerà (Di venerdì 21 maggio 2021) Le farmacie già pronte a somministrare il vaccino sono già 700 solo a Roma e seguiranno il calendario della Regione. E’ quanto si legge in un post di Salute Lazio. “Ci si potrà prenotare tramite la piattaforma della Regione Lazio e scegliere la farmacia di riferimento. Verrà somministrato il vaccino monodose J&J: 20 dosi al giorno per un totale di 20mila vaccini disponibili”, conclude. Si legge sul Messaggero: Si seguirà il criterio delle fasce d’età, come indicato dalla Regione. Dal 24 potrà quindi prenotare chi ha dai 44 anni in su. Non potranno invece andare in farmacia per il vaccino i fragili. Si tratta di tutte quelle persone che rischiano di più se vengono contagiate da una malattia infettiva come il Covid. Consentirà di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Le farmacie già pronte a somministrare ilsono già 700 solo a Roma e seguiranno il calendario della Regione. E’ quanto si legge in un post di Salute. “Ci si potrà prenotare tramite la piattaforma della Regionee scegliere ladi riferimento. Verrà somministrato ilmonodose J&J: 20 dosi al giorno per un totale di 20mila vaccini disponibili”, conclude. Si legge sul Messaggero: Si seguirà il criterio delle fasce d’età,indicato dalla Regione. Dal 24 potrà quindi prenotare chi ha dai 44 anni in su. Non potranno invece andare inper ili fragili. Si tratta di tutte quelle persone che rischiano di più se vengono contagiate da una malattia infettivail Covid. Consentirà di ...

Advertising

MediasetPlay : Arrogante... ma romantico! Ecco il vostro prossimo 'problema'... ?? Dal 31 maggio su #Canale5 e su Mediaset Infini… - LegaSalvini : I DATI CONFERMANO: L'ITALIA SARÀ PRESTO QUASI INTEGRALMENTE ZONA BIANCA (OSSIA NO COPRIFUOCO, TUTTO APERTO ANCHE AL… - AlbertoBagnai : Ma gli operatori informativi che mi esortano a leggere sono gli stessi che si accorgono a maggio 2021 del palesarsi… - fanpage : Al via le prenotazioni per i maturandi nel Lazio. - garripoli : RT @Teresa01734956: Nel frattempo ... nel #Texas occidentale, la cacciatrice di tempeste Laura Rowe ha catturato l'immagine di una vita la… -