Da Ravenna a Verona | guarda il percorso della 13ª tappa

gruppo_compatto : Giro d’Italia ???? (2.UWT), Stage 13: Ravenna – Verona ? - Eurosport_IT : Questa Ravenna-Verona è piatta e non si può più sbagliare: sarà Viviani o Nizzolo? ??????????? #EurosportCICLISMO |… - urteaga_roberto : RT @esciclismo: Giro de Italia: Etapa 13, Ravenna - Verona / 198 Km. - - DarioFanciullo : - larenait : @giroditalia , da Ravenna a Verona passando per Vigasio e Castel d'Azzano. Qui tutte le regole -

Guarda il percorso della 13esima tappa del Giro d'Italia 2021 di 198 km daI ciclisti partono daper arrivare apassando per Vigasio e Castel d'Azzano e per poi entrare nella zona a Sud della città: via Vigasio, via Sacra Famiglia, via dell'Esperanto, viale ...Verona, 21 maggio 2021 - È arrivato l’atteso giorno del Giro d’Italia per le vie di Verona. La tredicesima tappa della Corsa Rosa, con partenza da Ravenna, vede il suo traguardo previsto intorno alle ...È tutto pronto per la «tappa dantesca», la numero 13 dell’edizione 104 del Giro d'Italia. Arriverà a Verona oggi pomeriggio, festa... Scopri di più ...