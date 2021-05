Da lunedì l' Italia torna in zona gialla | arriva l' ordinanza di Speranza

(Di venerdì 21 maggio 2021) Dal 24 maggio tutte le Regioni e Province autonome sono in. Il ministro della Salute, Roberto, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata ...

L'è tutta gialla. Per la prima volta, grazie alla campagna vaccinale e al progressivo miglioramento della situazione epidemiologica, da24 maggio tutto il Paese si troverà in zona gialla, ...Il ministro della Salute, Roberto Speranza , sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da. La ...