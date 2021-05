Da lunedì Italia tutta gialla. (Di sabato 22 maggio 2021) Monitoraggio Iss: Rt nazionale a 0.78, tutte le Regioni a rischio basso. Scende ancora l’Rt nazionale che arriva a 0.78 rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. Il valore Rt è sotto il valore 1 anche nel limite superiore. In discesa anche l’incidenza (è il dato rispetto a ieri) il cui valore è a 66 casi su 100 mila abitanti rispetto ai 96 della scorsa settimana. Tutte le Regioni sono classificate a rischio, e tutte hanno un Rt medio inferiore a 1, e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno. Lo rileva la bozza del report settimanale di monitoraggio ministero della Salute-Iss. “Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l’Italia sarà tutta in area gialla. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Monitoraggio Iss: Rt nazionale a 0.78, tutte le Regioni a rischio basso. Scende ancora l’Rt nazionale che arriva a 0.78 rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. Il valore Rt è sotto il valore 1 anche nel limite superiore. In discesa anche l’incidenza (è il dato rispetto a ieri) il cui valore è a 66 casi su 100 mila abitanti rispetto ai 96 della scorsa settimana. Tutte le Regioni sono classificate a rischio, e tutte hanno un Rt medio inferiore a 1, e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno. Lo rileva la bozza del report settimanale di monitoraggio ministero della Salute-Iss. “Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l’saràin area. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Speranza firma le ordinanze, da lunedì l'Italia tutta gialla - TgLa7 : ++ Il ministro della #Salute #Speranza firma ordinanze: da lunedì Italia tutta #zonagialla ++ Sulla base dei dati della cabina di regia - Corriere : Tutta l’Italia torna in giallo da lunedì. Dal 1 giugno tre Regioni in zona bianca - Lisa_Salustri : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Speranza firma le ordinanze, da lunedì l'Italia tutta gialla - biofresh_somma : #isola quindi lunedì Fariba o Miryea ritorna in Italia .? -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì Italia Valle d'Aosta zona gialla da lunedì 24 maggio: le riaperture A partire da venerdì 28 maggio le attività legate alla ristorazione potranno svolgersi anche al chiuso La Valle d'Aosta lascia la zona arancione e da lunedì sarà in zona gialla, come il resto d'Italia, con nuove regole per i ristoranti a partire da venerdì. La presidenza della Regione ha informato che, sulla base dei dati relativi al contagio Covid ...

Dal 24 maggio tutte le Regioni sono in zona gialla Ecco le misure da rispettare Da lunedì 24 maggio , sulla base dei dati del monitoraggio della ... anche la Valle d'Aosta passerà in zona gialla , portando tutta l'Italia fuori dalle aree a maggiori ...

Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, da Lunedì ITALIA spaccata in due tra NUBIFRAGI e GRAN CALORE ESTIVO. Le PREVISIONI iLMeteo.it A partire da venerdì 28 maggio le attività legate alla ristorazione potranno svolgersi anche al chiuso La Valle d'Aosta lascia la zona arancione e dasarà in zona gialla, come il resto d', con nuove regole per i ristoranti a partire da venerdì. La presidenza della Regione ha informato che, sulla base dei dati relativi al contagio Covid ...Ecco le misure da rispettare Da24 maggio , sulla base dei dati del monitoraggio della ... anche la Valle d'Aosta passerà in zona gialla , portando tutta l'fuori dalle aree a maggiori ...