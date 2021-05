Cultura | Franceschini “Presto una card europea”

(Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Parte in Francia per volontà del Presidente Emmanuel Macron il PassCulture, ispirato all’esperienza italiana di 18app. Ora Francia e Italia insieme per una”.Lo dichiara il Ministro dellaDario. Ad oggi sono 314.000 i ragazzi nati nel 2003 che si sono registrati sul sito www.18app.it e hanno già speso 32,5 milioni di euro. Quella in corso è la quinta edizione di questa misura che dall’inizio ha visto partecipare quasi due milioni di ragazzi che hanno speso circa 800 milioni in.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

