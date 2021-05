Cristiano Ronaldo e il trasloco delle Ferrari: via dall’Italia? Cosa dichiara il vicino di casa (Di venerdì 21 maggio 2021) In queste ore diverse voci di corridoio si rincorrono su Cristiano Ronaldo: in tanti parlano di un addio del calciatore alla Juventus. Proprio un dettaglio spaventa i tifosi e farebbe pensare a un trasloco imminente: lo spostamento in tir delle sue 7 supercar dalla residenza ha fatto insospettire, anche se potrebbe trattarsi di una manovra abituale in vista delle vacanze estive. Per molti il trasloco delle auto, compresa la sua Bentley, sarebbe un primo segnale della fine della sua avventura nella Juve. Il vicino di casa di Ronaldo avrebbe dichiarato: Abbiamo visto Ronaldo che controllava le auto. difficile che sia un trasloco su Torino. sentivamo i ... Leggi su funweek (Di venerdì 21 maggio 2021) In queste ore diverse voci di corridoio si rincorrono su: in tanti parlano di un addio del calciatore alla Juventus. Proprio un dettaglio spaventa i tifosi e farebbe pensare a unimminente: lo spostamento in tirsue 7 supercar dalla residenza ha fatto insospettire, anche se potrebbe trattarsi di una manovra abituale in vistavacanze estive. Per molti ilauto, compresa la sua Bentley, sarebbe un primo segnale della fine della sua avventura nella Juve. Ildidiavrebbeto: Abbiamo vistoche controllava le auto. difficile che sia unsu Torino. sentivamo i ...

